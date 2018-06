Sozialistin gewinnt Vorwahlen gegen ranghohen US-Demokraten

Eine 28 Jahre alte Sozialistin hat in den Vorwahlen zum US-Kongress in New York überraschend einen ranghohen Demokraten ausgestochen. Die aus dem Stadtteil Bronx stammende Alexandria Ocasio-Cortez gewann mit rund 58 Prozent der Stimmen gegen den 56-jährigen Joe Crowley, der seit 1999 im Abgeordnetenhaus sitzt.