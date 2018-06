Kärntner Bauer ließ Kühe verhungern: Bedingte Haft

Ein 30-jähriger Landwirt ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Tierquälerei zu fünf Monaten bedingter Haft und 4.600 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte Anfang des Jahres seine Kühe stark vernachlässigt: In seinem Pachtbetrieb verhungerten drei Kühe, sowohl dort als auch in seinem Stammbetrieb waren die Ställe stark verschmutzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.