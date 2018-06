EU-Gipfel - Tusk: Migrationsdebatte wird immer hitziger

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat in seinem Einladungsschreiben an die 28 Staats- und Regierungschef zum Gipfel Donnerstag und Freitag das Flüchtlingsthema als Schwerpunkt hervorgehoben. Die "Migrationsdebatte wird immer hitziger und sie wird das Hauptthema auf der Agenda". Tusk forderte, dass die EU selbst entscheiden müsse, wer nach Europa kommen dürfe. "Es steht viel auf dem Spiel", so Tusk.