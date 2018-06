Friedensabkommen zwischen Bürgerkriegsparteien im Südsudan

Die Bürgerkriegsparteien im Südsudan haben nach sudanesischen Angaben ein Friedensabkommen unterzeichnet. Nach 72 Stunden solle ein Waffenstillstand in dem Konflikt in Kraft treten, erklärte Sudans Außenminister Al-Dirdiri Mohammed Ahmed am Mittwoch.