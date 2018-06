Autofahrverbot im Central Park in Kraft getreten

Der New Yorker Central Park ist seit Mittwoch autofrei. Das letzte Auto durfte am Dienstagabend (Ortszeit) durch die riesige Grünanlage in Manhattan fahren. Von dem neuen Autofahrverbot, das pünktlich zu Beginn der langen Sommerferien in New York in Kraft trat, sind lediglich vier Straßen ausgenommen, die den Central Park zwar queren, aber durch Mauern von ihm abgetrennt sind.