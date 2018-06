Mann vergiftete Jausenbrote: 21 Todesfälle möglich

Der Fall des Mitarbeiters einer Firma in Schloß Holte-Stukenbrock in Deutschland, der Jausenbrote mit giftigem Bleiacetat versetzt haben soll, könnte größere Dimensionen annehmen als vermutet. Eine Mordkommission überprüft 21 Todesfälle in der Firma, teilten die Ermittler am Mittwoch in Bielefeld mit. Es handelt sich um Fälle seit dem Jahr 2000, in denen Mitarbeiter vor Pensionseintritt starben.