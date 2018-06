Xi warnt Mattis: Werden kein Stück Territorium abgeben

Vor dem Hintergrund der Streitigkeiten um Territorien im Südchinesischen Meer hat Chinas Präsident Xi Jinping eine Warnung in Richtung USA ausgesprochen. "Vom Territorium, das uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, werden wir kein Stück verloren geben", zitierte der chinesische Staatssender CCTV am Mittwoch Xi Jinping bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister James Mattis in Peking.