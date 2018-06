Kneissl: "Österreich will Spaltungen in der EU überwinden"

Österreich will sich während seiner EU-Präsidentschaft für eine Überwindung der Spaltungen in der EU einsetzen. Das betonte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Mittwochausgabe).

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Es stimme nicht, dass Österreich mit den Visegrad-Ländern und Italien eine Front gegen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel aufbauen wolle, sagte Kneissl. "Im Gegenteil: Jetzt beginnt unsere EU-Präsidentschaft und wir haben volles Interesse, eine Lösung zu finden. Österreich will Brückenbauer sein und die Spaltungen in der EU überwinden", so die Außenministerin.

Österreich teile mit der neuen italienischen Regierung die Idee, dass man die EU-Außengrenzen schützen müsse. "Die Einwanderung wird nicht enden und wir wollen nicht mehr, dass die EU-Außengrenzen offen bleiben", betonte Kneissl. Sie lobte den Einsatz des ehemaligen italienischen Innenminister Marco Minniti in Libyen, der dazu beigetragen habe, die Abfahrten von Migranten in Richtung Italien stark zu verringern.

Zur Kontroverse um Italiens Beschluss, NGO-Schiffen seine Häfen zu schließen, sagte Kneissl: "Natürlich muss man sich um die Menschen an Bord der Schiffe sorgen. Es ist jedoch klar, dass es sich Menschenhändler zwei Mal überlegen werden, bevor sie wieder versuchen, über diesen Weg Europa zu erreichen", sagte die Ministerin.

Kneissl betonte, es sei wichtig, dass internationale Organisation an den EU-Außengrenzen prüften, ob es sich bei den Migranten um Flüchtlinge nach der Genfer Konvention handle. "Wir und nicht die Menschenhändler sollen entscheiden können, wer nach Europa kommt", sagte die Ministerin.