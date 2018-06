Gewalt an Frauen - Lob für Erreichtes und Handlungsbedarf

Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) legt dem Ministerrat am Mittwoch den GREVIO-Bericht über Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen vor. Der vom Europarat installierte Monitoring-Mechanismus GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) veröffentlichte die Ergebnisse im September, nun sind auch die Empfehlungen - etwa zur Finanzierung - eingearbeitet.