Tödlicher Verkehrsunfall in OÖ

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Mittwoch in Oberösterreich gekommen. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden touchierte gegen 00.25 Uhr bei einem Überholmanöver auf der B 145 von Gmunden in Richtung Vöcklabruck die Leitblanke, geriet von der Fahrbahn ab und landete in einem Wiesenstück. Der junge Mann überlebte den Aufprall nicht, teilte die Landespolizeidirektion OÖ mit.