Spanien lehnte Aufnahme der "Lifeline" ab

Spanien will das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" mit rund 230 Migranten an Bord derzeit nicht in einem seiner Häfen anlegen lassen. Das Schiff mit rund 230 Migranten an Bord ist derzeit auf dem Mittelmeer blockiert. Die Situation an Bord sei auch wegen Mangels an Lebensmitteln problematisch, meinte Axel Steier, Sprecher von Lifeline. Spanien und Frankreich waren zuvor um Hilfe gebeten worden.