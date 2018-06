In Bregenzer Wohnung verschanzter Bewaffneter festgenommen

Ein bewaffneter Mann, der sich nach tödlichen Schüssen auf eine Frau in einem Wohnhaus in Bregenz verschanzt hatte, ist kurz vor 14.00 Uhr festgenommen worden. Der mutmaßliche Täter sprang aus einer Höhe von mindestens acht Meter aus dem Fenster in die Tiefe, hieß es aus Polizei-Kreisen. Zum Gesundheitszustand des Mannes gab es vorerst keine Angaben.

Die näheren Umstände der Festnahme erläuterte die Polizei zunächst nicht. Sie stellte aber dezidiert fest, dass der Mann am Leben sei. Details sollen am Nachmittag in einem Pressegespräch bekanntgegeben werden.

Der bewaffnete Mann hatte sich am Montagvormittag in der Wohnung verschanzt, nachdem er zuvor vermutlich eine junge Frau mit Schüssen tödlich verletzt hatte. Die Spezialeinheit Cobra drang in das Haus vor und evakuierte alle anderen dort befindlichen Personen, darunter eine Schwangere und ein Kind. Laut einer Nachbarin lebt in dem Gebäude eine Großfamilie mit mehreren Kindern.

Die angeschossene junge Frau lebte noch, als die Cobra in das Gebäude vordrang. Sie sei schwer verletzt im Stiegenhaus gelegen, sei jedoch kurz darauf ihren Schussverletzungen erlegen, berichtete die Polizei.

Eine Zeugin hatte der Polizei gegen 10.15 Uhr Schüsse in der Straße An der Heufurt gemeldet. Kurz darauf trafen 20 Polizeistreifen und die Cobra ein. Das Gebiet Laimgrubengasse und Strabornstraße wurde großräumig abgesperrt.

Die Polizei ging von einer Beziehungstat aus. Nicht klar war vorerst allerdings, in welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinanderstehen.