Bewaffneter in Bregenzer Wohnung verschanzt

In Bregenz hat sich am Montagvormittag ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Die zunächst von der Polizei in Bregenz als verletzt genannte Person ist tot, meldete das Einsatzkommando Cobra, das mittlerweile in das Gebäude vorgedrungen ist, sagte Polizeisprecher Rainer Fitz gegenüber der APA. Bei der Person handle es sich um eine junge Frau.