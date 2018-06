Betagte Wienerin übergab Betrüger teuren Schmuck

Eine 83 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Schmuck im Wert von 40.000 Euro übergeben. Ein Mann hatte am Telefon angegeben, dass er von der Kriminalpolizei sei und die Tochter der 83-Jährigen einen Unfall gehabt hätte, berichtete die Polizei am Sonntag. Es gebe Probleme mit der Versicherung und es seien 80.000 Euro zu zahlen, da die Tochter ansonsten in Haft komme.