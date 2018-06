Mehrere Verletzte nach Motorradunfällen in Tirol

Bei mehreren Motorradunfällen sind am Samstag in Tirol vier Personen verletzt worden. In Thiersee (Bez. Kufstein) prallte ein deutscher Biker frontal gegen eine Steinmauer, in Haiming (Bez. Imst) stürzte ein 18-Jähriger in einer Rechtskurve, in Pfunds (Bez. Landeck) kollidierte ein Biker mit einem Klein-Lkw und in Tulfes (Bez. Innsbruck-Land) fiel eine Frau vom Sozius eines Motorrades.