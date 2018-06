EU-Staaten ringen bei Mini-Gipfel um Migrationskurs

Die Europäische Union steht in der Flüchtlingsfrage vor entscheidenden Tagen. Am Sonntag beraten 16 EU-Staaten - darunter auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - bei einem Mini-Asylgipfel in Brüssel die weitere Vorgangsweise in Sachen Migration. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet, die dürften - wenn überhaupt - erst beim regulären EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen.