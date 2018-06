Explosion bei Wahlkampfkundgebung von Simbabwes Staatschef

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"In den vergangenen fünf Jahren wurden mehrere Attentate auf den Präsidenten verübt", sagte Charamba. Tausende Menschen hatten demnach am Samstag an der Kundgebung in einem Stadion in Bulawayo, der zweitgrößten Stadt des Landes, teilgenommen.

In dem südafrikanischen Land wird am 30. Juli unter anderem ein neuer Staatschef gewählt. Langzeitpräsident Robert Mugabe (94) war im November nach 37 Jahren an der Macht in Folge eines Militärputsches zurückgetreten. Die Regierungspartei Zanu-PF machte daraufhin dessen zuvor in Ungnade gefallenen früheren Stellvertreter Mnangagwa (75) zum Präsidenten.

Beobachter räumen ihm gute Chancen auf einen Wahlsieg ein. Mnangagwa wird zu Gute gehalten, sich um freie und faire Wahlen zu bemühen. Seine Regierung hat erstmals auch wieder internationale Wahlbeobachter eingeladen. Die EU erklärte am Samstag, ein Wahlbeobachtungsteam nach Simbabwe geschickt zu haben.