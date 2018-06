Malta ruft "Lifeline" zum Verlassen seiner Gewässer auf

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat am Samstag das Schiff "Lifeline" der Organisation Mission Lifeline aufgefordert, die maltesischen Gewässer zu verlassen. Die "Lifeline" habe sich nicht an die Regeln gehalten. Die Rettung der Migranten sei nicht in Maltas Gewässern erfolgt, dennoch habe das Land humanitären Beistand geleistet, um eine kranke Person an Bord der "Lifeline" zu versorgen.