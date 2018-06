172 Fälle von Kulturgutdiebstahl im Jahr 2017 angezeigt

In Österreich wurden im vergangenen Jahr 172 Fälle von Kulturgutdiebstahl angezeigt, die meisten davon in Wien und Niederösterreich. Der in der Statistik ausgewiesene Gesamtschaden betrug 770.000 Euro. Das geht aus dem Kulturgutbericht 2107 des Bundeskriminalamts hervor, der am Freitag in Wien präsentiert wurde.

© APA (Archiv/Fohringer)

2017 sind in Österreich vermehrt Musikinstrumente bei Auftritten entwendet und bei Einbrüchen in Privathaushalten gestohlen worden. Von Juli bis November gab es eine ganze Reihe von Diebstählen in Kirchen, bei denen es der oder die Täter auf Kelche, Monstranzen und Ziborien abgesehen hatten. Betroffen waren vor allem die Bundesländer Tirol, Salzburg, Nieder- und Oberösterreich sowie Kärnten und Wien. Die Gesamtzahl der Fälle von Kulturgutdiebstahl ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben.

Der Kulturgutbericht 2017 weist eine Aufklärungsquote von 22 Prozent aus. Die relativ bescheidene Quote ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass gestohlene Kunstwerke häufig verändert werden und rasch den Besitzer wechseln oder in Privathaushalten verschwinden. Ermittlungen führen oft erst nach Jahren oder Jahrzehnten zu einem Erfolg.

So wurden im Frühjahr vergangenen Jahres in Italien zwölf Ölgemälde aus dem 15. Jahrhundert sichergestellt, die 1986 und 1987 aus den Kirchen in Bad St. Leonhard in Kärnten und im oberösterreichischen Hallstatt entwendet worden waren. Durch Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Ferrara wurden zwei Kunsthändler als Hehler ausgeforscht, die dabei waren, die Gemälde im Ausland zu verkaufen. Im Herbst wurden die Kunstwerke zurückgegeben.

Eine Besonderheit, die speziell im Bereich der Kulturgutfahndung die Rückerstattung erschwert, ist der Erwerb im guten Glauben. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, dass einem Käufer kein Vorwurf zu machen ist, der keinen Grund hat, an der Rechtmäßigkeit eines Geschäfts zu zweifeln, tatsächlich aber Diebesgut ersteht. "Der Gutglaubenserwerb ist oft ein Restitutionshindernis", erläuterte Anita Gach, Leiterin des Referats Kulturgutfahndung im BK.

Um nicht einem illegalen Kunsthändler auf den Leim zu gehen und sich damit dem Verdacht der Hehlerei auszusetzen, empfiehlt Gach Käufern, sich auf jeden Fall eine Rechnung ausstellen zu lassen, aus der der Name des Händlers hervorgeht. Zweckdienlich ist auch eine Bestätigung der Herkunft des Kunstwerks.

Nicht ratsam ist jedenfalls der Erwerb eines Kontrabasses in einem Stiegenhaus: Das Instrument, das schließlich in Wien sichergestellt wurde, war aus dem Fundus eines deutschen Orchesters gestohlen worden. Der Verkäufer blieb anonym, der Käufer war ein heimischer Musiker.

Die Kulturgutfahnder selbst stehen in Kontakt mit Auktionshäusern sowie dem Kunsthandel und beobachten die Websites von Online-Auktionshäusern auf der Suche nach gestohlenem Kulturgut. Auf diese Weise fanden sie eine Collage von Rudolf Polanskzy, die einst in einem Wiener Spitzenrestaurant hing, ehe sie in einem Abstellraum landete und plötzlich nicht mehr auffindbar war. Eine Woche nach der Anzeige entdeckten die Fahnder die Collage in einem Auktionskatalog. Verkäufer war der Koch.

Erstmals haben die Kulturgutfahnder heuer einen Katalog von 100 Kunstwerken zusammengestellt, die in den vergangenen Jahren in Österreich gestohlen wurden. Der Großteil der Objekte ist auch auf der Fahndungsseite des BK (http://www.bmi.gv.at/fahndung) abrufbar. Dort finden sich auch Präventionshinweise.