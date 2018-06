Löger sieht bei Eurozonen-Budget noch "viele Fragen"

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sieht bei der Idee eines eigenen Eurozonen-Budgets noch "viele Fragen". Vor Beginn des EU-Finanzministerrats Freitag in Brüssel sagte Löger, es habe "da oder dort durchaus breite Diskussionen in kritischer Form über die Vorschläge" von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegeben.

"So gesehen, denke ich, wir brauchen noch Zeit, um wirklich zu erkennen, wie dieses Eurozonen-Budget überhaupt funktionieren kann". Angesprochen auf Österreichs Position sagte Löger, "jede Form einer Verbesserung ist gut. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, ob der Vorschlag auch wirklich sinnhaft ist und welche Form der Ergänzung er zu den guten vorhandenen Instrumenten darstellt".

Dass eine Finanztransaktionssteuer zur Speisung eines solchen Eurozonen-Budgets herangezogen werden könnte, wie dies in dem deutsch-französischen Papier angeregt sei, bezeichnete Löger als konstruktiv. "Auch die Gruppe der FTT-Länder (also die zehn willigen Länder, die eine verstärkte Zusammenarbeit in dem Bereich anstreben) hat beschlossen, hier eine gemeinsame Evaluierung in den nächsten Wochen zu legen. Danach werden wir erkennen, in welcher Form auch eine Erweiterung oder Umsetzung des Vorschlags möglich sein wird".

Löger hatte sich bei der Finanztransaktionssteuer zuletzt gegen eine Einschränkung der Bemessungsgrundlage ausgesprochen. Gegenüber dem Kommissionsvorschlag 2013 habe sich in der Letztversion diese Bemessungsgrundlage deutlich verengt. "So gesehen versuchen wir auch hier zu erkennen, inwieweit der neue Vorschlag Chancen hat, auch in breiterer Form die Umsetzung zu erlangen", sagte der Finanzminister.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hält indessen ein Eurozonen-Budget für "unabdingbar". Vor dem EU-Finanzministerrat sagte Le Maire, "wir wünschen, dass die Eurozone auf dem Weg der Vertiefung weitergeht. Das Budget der Eurozone ist unabdingbar für die Verstärkung der Währungsunion. Wir dürfen nicht den Status quo beibehalten." Es gehe auch darum, die Lehren aus der Griechenland-Krise zu ziehen. "Die Eurozone kann nicht dort stehen bleiben, wo sie heute ist. Sie ist unvollständig. Der Status quo ist unmöglich", so der Finanzminister.

Le Maire betonte: "Wir können nicht unseren Kindern eine so zerbrechliche fragile Zone, wie heute die Eurozone ist, hinterlassen." In der Diskussion habe es bisher Unterstützung, aber auch Zweifel an einem Eurozonen-Budget gegeben, aber "das ist normal", so Le Maire. Nur gehe es darum, den "europäischen Geist wieder zu finden". Es sei zu wenig, sich auf nationale Interessen zu versteifen, sagte der Minister.