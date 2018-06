Türkische Opposition setzt auf 600.000 Wahlbeobachter

Die Opposition will bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei an diesem Sonntag mehr als 600.000 Beobachter einsetzen. Ein Sprecher der größten Oppositionspartei CHP sagte der Deutschen Presse-Agentur, seine Partei schicke an jede der geschätzt 180.000 Wahlurnen je zwei Beobachter.

© APA (AFP)

Neben diesen 360.000 Personen will die pro-kurdische Oppositionspartei HDP nach eigenen Angaben weitere 110.000 Beobachter einsetzen, die nationalkonservative Iyi-Partei 130.000. Auch andere kleinere Oppositionsparteien schicken Wahlbeobachter.

Auch parteiunabhängige Beobachter akkreditieren sich über die Parteien, weil sie sonst nicht zur Wahlbeobachtung zugelassen sind. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) "Oy ve Ötesi" ("Stimmen und mehr") will bis zum Wahltag 40.000 Freiwillige ausbilden, die dann auf dem Ticket von Oppositionsparteien die Wahl beobachten.

In diesem Jahr organisiert sich die Opposition zum ersten Mal in der Dachorganisation "Plattform für faire Wahlen". Mitglieder sind Oppositionsparteien, NGOs, Gewerkschaften und Medien. Ziel der Plattform ist, die Wahlbeobachtung über das Land verteilt zu organisieren und somit faire Wahlen zu gewährleisten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Parlamentarische Versammlung des Europarates schicken eine kleinere Zahl internationaler Wahlbeobachter in die Türkei. Am Donnerstag verweigerte die türkische Regierung dem deutschen OSZE-Wahlbeobachter und Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko die Einreise.

Zehntausende Menschen haben unterdessen am Donnerstagabend an einer Wahlkampfveranstaltung des türkischen Präsidentschaftskandidaten Muharrem Ince in Izmir teilgenommen. Die Organisatoren sprachen von rund 2,5 Millionen Teilnehmern an der Kundgebung. Von unabhängiger Seite war die Zahl nicht zu überprüfen.

Fernsehbilder zeigten dicht gedrängte Menschenmassen, die über weite Strecken die Uferpromenade der drittgrößten Stadt des Landes füllten. Ince liegt in Umfragen vor der Wahl am kommenden Sonntag an zweiter Stelle hinter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Sollte Erdogan am Sonntag eine absolute Mehrheit verfehlen - was Umfragen zufolge möglich ist -, müsste er am 8. Juli aller Voraussicht nach gegen Ince in eine Stichwahl. Umfragen zufolge könnte auch das Bündnis von Erdogans islamisch-konservativer AKP mit der ultrarechten MHP bei der Parlamentswahl die Mehrheit verfehlen.

Viele TV-Sender berichteten live von der Kundgebung, brachen die Übertragung aber ab, als ein Flugzeug mit Präsident Erdogan an Bord zur ersten offiziellen Landung auf dem neuen Mega-Flughafen in der Hauptstadt Istanbul ansetzte. Der Flughafen, einer der größten der Welt, soll im Oktober eröffnet werden. Wahlbeobachter und Menschenrechtler kritisieren, dass ein Großteil der türkischen Medien unter direkter oder indirekter Kontrolle der Regierung steht und der Opposition wenig Raum gibt. Wahlkampfreden von Erdogan dagegen übertragen die wichtigsten Sender mehrmals täglich und in voller Länge live.

Präsident Erdogan hat indessen auch eine deutliche Verkleinerung des Regierungsapparats angekündigt. Im Fall seines Wahlsieges wolle er die Zahl der Ministerien auf 16 von derzeit 26 verringern, sagte er in einem Fernsehinterview am Donnerstagabend. Damit sollten Entscheidungsprozesse beschleunigt und die Bürokratie abgebaut werden.

Zusätzlich zu den Ministerien will Erdogan demnach aber neun Ausschüsse unter anderem für Außenpolitik einsetzen, die ihm direkt unterstellt sein sollen. Mit der Parlaments- und Präsidentenwahl am Sonntag will Erdogan seine Macht zementieren. Allerdings kann er sich Umfragen zufolge nicht mehr ganz sicher sein, im Amt bestätigt zu werden. Auch droht der Allianz seiner islamischen AKP mit der nationalistischen MHP ein Verlust der Parlamentsmehrheit.