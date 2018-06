Stürmische Sommernachtsgala im Wolkenturm von Grafenegg

Die zwölfte Musiksaison in Grafenegg ist eröffnet: Mit der Sommernachtsgala im Wolkenturm ist am Donnerstagabend der wie stets spektakuläre Auftakt erfolgt. Die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende, der maltesische Tenor Joseph Calleja sowie die junge niederländische Cellistin Harriet Krijgh waren die Solisten des Abends. Es spielte das Tonkünstler-Orchester NÖ unter Chefdirigent Yutaka Sado.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv)

Soeben zurückgekehrt von einer intensiven Japan-Tournee, ließ sich das Orchester nichts von den vergangenen Anstrengungen anmerken und musizierte trotz teilweise widriger Bedingungen - der stürmische Wind verblies so manches Notenblatt - professionell, verlässlich und frisch. Mit geballter Italianita ging es los: Rossinis Ouvertüre zur Oper "Die diebische Elster", Verdis Romanze "Celeste Aida" und die Arie der Elvira aus "I Puritani" von Bellini sorgten für temperamentvollen Einstand.

Bunt gemischt war dann das weitere Repertoire, in bewährter Weise von Barbara Rett moderiert: vom "Barbier von Sevilla" (nicht jener von Rossini, sondern eine Zarzuela von Gimenez) über eine ungarische Rhapsodie (nicht von Liszt, sondern von David Popper), eine kleine Reverenz an Bernstein bis zu Wunschkonzert-Arien bewegte sich das Programm zwischen Raritäten und Bekanntem. Musikalisch sehr überzeugend präsentierte sich Krijgh bei Offenbachs Kleinod "Les larmes de Jaqueline".

Petrus ließ Milde walten und steuerte die bedrohlichen Gewitterwolken an Grafenegg vorbei. Als Encore ertönte zum opulenten Feuerwerk wie immer "Pomp and Circumstance". Trotz allem schlich sich ein wenig Wehmut ein: vor einem Jahr war noch der russische Starbariton Dmitri Hvorostovsky (1962-2017) hier auf der Bühne gestanden. Doch das Leben geht weiter: "tutto il futuro ne arridera" (die Zukunft lächelt uns entgegen) singen Alfredo und Violetta wider besseres Wissen in "La Traviata" - Yende und Calleja haben das Duett sehr sinnig an den Schluss gestellt.