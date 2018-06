EU-Minigipfel als letzte Chance für Merkel

Das politische Schicksal der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel könnte sich schon diesen Sonntag entscheiden. Bei einem EU-Minigipfel in Brüssel will sie mehrere EU-Partnerländer für eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik gewinnen, um ihre Regierungskoalition zu retten. Die Querschüsse der CSU gingen jedoch weiter, und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich skeptisch.

© APA (Archiv)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bestätigte am Mittwoch das Sondertreffen, über das schon seit Tagen spekuliert worden war. Er sprach von einer Gruppe "interessierter Mitgliedsstaaten", die an dem Treffen teilnehmen werden. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass Merkel die Regierungschefs Italiens, Frankreichs, Spaniens, Griechenlands sowie des jetzigen Ratsvorsitzlandes Bulgarien sowie Österreichs gewinnen konnte.

EU-Gipfelpräsident Donald Tusk ging jedoch auf Distanz zu dem Treffen und betonte, dass er weiter den regulären EU-Gipfel aller Mitgliedsstaaten kommende Woche vorbereite. Auch Juncker dämpfte Erwartungen an das informelle Sondertreffen. "Das richtige Treffen findet nicht am Sonntag, sondern Ende nächster Woche statt", sagte Juncker in Hinblick auf den bevorstehenden EU-Gipfel. Juncker betonte den offenen Charakter des Treffens.

So habe der belgische Ministerpräsident Charles Michel darum gebeten, auch am Sonntag teilnehmen zu können, er sei ebenfalls eingeladen. Auch Malta soll nunmehr vertreten sein. Die Initiative richte sich an jene EU-Mitgliedstaaten, die von der Migration am stärksten betroffen seien.

Der französische Premierminister Edourd Philippe bestätigte Pläne, potenzielle Asylberechtigte im Süden Libyens bereits frühzeitig zu identifizieren. Dies sei aber "nur ein Teil unserer Antwort", sagte er. "Lassen Sie das Treffen am Sonntag einmal arbeiten, nehmen wir nichts vorweg."

Kurz signalisierte Unterstützung für das Gipfeltreffen und zeigte sich erfreut über die "stärkere Dynamik" in der Flüchtlingspolitik. "Ob das schon zu einem Ergebnis am Sonntag führt (...) und wenn es zu einem Ergebnis führt, wie schnell die Umsetzung stattfindet, das ist die Frage", dämpfte er Erwartungen an die Zusammenkunft. Kurz äußerte sich in Linz nach einem Treffen mit Merkels schärfstem Widersacher, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Beide betonten ihren absoluten Gleichklang in der Flüchtlingsfrage.

"Es geht beim Gipfel am Sonntag nicht um deutsche Innenpolitik, sondern es geht um die Lösung der Migrationsfrage, die längst überfällig ist", antwortete Kurz auf die Frage, ob er zwischen Merkel und skeptischeren Staaten in der EU vermitteln wolle. "Ja natürlich gilt, wir wollen Brückenbauer sein innerhalb der Europäischen Union", formulierte Kurz die Hoffnung, in der Flüchtlingsfrage "einen ordentlichen Fortschritt" zu erzielen. "Spätestens" beim informellen EU-Gipfel im September in Salzburg solle es "Fortschritte" geben, forderte der Kanzler.