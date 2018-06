Napoleon-Hut für 350.000 Euro versteigert

Dieser Hut hat Geschichte geschrieben: In Frankreich ist ein Zweispitz von Napoleon Bonaparte für 350.000 Euro versteigert worden. Die Kopfbedeckung des ehemaligen Kaisers sei 1815 nach der Schlacht von Waterloo gefunden worden, teilte das Auktionshaus in Lyon am Montag mit. Die Niederlage besiegelte das Ende Napoleons.