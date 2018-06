64 Vermisste nach Fährunglück in Indonesien

Facebook

Die Fähre war laut Tamba bei einem Unwetter am Montagnachmittag zwei Kilometer nach ihrer Abfahrt am Hafen von Simanindo gekentert. Der Tobasee ist der größte See in Indonesien.