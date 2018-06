Mindestens 23 Tote bei Monsun-Unwetter in Indien

Facebook

Der Regen ließ am Montag nach, aber einige Gegenden waren noch abgeschnitten, weil Erdrutsche Straßen beschädigt hatten. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Heftiger Regen und starker Wind richten jedes Jahr in der südasiatischen Monsunzeit von Juni bis September hohe Schäden an. Die Landwirtschaft ist allerdings auch auf den Niederschlag angewiesen.