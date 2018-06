Akrobaten in der Kathedrale von York

Orgelkonzert war gestern: Mit zirkusreifen Darbietungen hat die Kathedrale von York in Großbritannien am Wochenende Besucher angelockt. Die Veranstaltung "Northern Lights" verwandelte die größte mittelalterliche Kirche Englands in die Kulisse einer riesigen Lightshow.