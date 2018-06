Erneut blutiger Anschlag in Afghanistan

Bei einem weiteren Selbstmordattentat in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. 49 Menschen seien verletzt worden. Der Anschlag geschah nach Medienberichten nahe dem Gouverneursbüro. Der Anschlag habe einem Treffen von radikalislamischen Taliban, Zivilisten und Regierungsmitgliedern zur Feier eines landesweiten Waffenstillstandes gegolten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Dies teilte ein Provinzsprecher mit. Mehr als 1.000 Menschen seien dafür in der Provinzhauptstadt Jalalabad zusammengekommen. Wer hinter der Tat steckte, blieb zunächst unklar. Am Vortag hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ebenfalls in Nangarhar mit einem Anschlag auf ein ähnliches Treffen 36 Menschen getötet und 65 verletzt. Darunter waren Talibankämpfer, Sicherheitskräfte und Zivilisten.

Die Menschen hatten am Samstag in einem Park die Eid-Feiertage zum Ende des Fastenmonats Ramadan und eine Waffenruhe zwischen den radikalislamischen Taliban und der Regierung gefeiert. Die Regierung von Präsident Ashraf Ghani kündigte an, die Waffenruhe über die Feiertage hinaus zu verlängern, und forderte die Taliban auf, dies ebenfalls zu tun.

Die Taliban wollen jedoch ihre dreitägige Feuerpause in Afghanistan nicht verlängern. Der Sprecher der Gruppe, Sabihullah Mujahid, sagte am Sonntag: "Wir planen keine Verlängerung des Waffenstillstandes. Er endet heute." Damit lehnen die Taliban auch ein Friedensangebot von Ghani ab. Ghani bat nämlich die Taliban, nicht weiter zu kämpfen und stattdessen zu verhandeln.

Der IS bekannte sich zu dem Anschlag über sein Sprachrohr Amaq, ohne weitere Details zu nennen. Die Terrormiliz ist mit den Taliban verfeindet. Nangarhar ist die Hauptbasis des IS in Afghanistan.

Die Taliban untersagten ihren Kämpfern nach dem Anschlag, an öffentlichen Versammlungen teilzunehmen und während des Waffenstillstands in Städte zu gehen. Damit solle auch die Gefahr für Zivilisten verringert werden, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid.

Die Taliban sind seit Jahrzehnten aktiv, beherrschen große Landesteile und sind mit Abstand die größte Aufständischengruppe. Der IS ist bei weitem nicht so stark in der Bevölkerung verankert, aber radikaler. Er verübt Anschläge nicht nur auf Sicherheitskräfte, sondern auch auf Zivilisten, vor allem Schiiten. Der IS hat seit Jahresanfang in Kabul mehr Anschläge verübt als die Taliban.