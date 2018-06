Pkw überschlug sich mehrfach - sechs Jugendliche verletzt

Ein mit sechs Jugendlichen besetzter Honda Civic ist Sonntagfrüh bei der Ortseinfahrt von Zeillern (Bezirk Amstetten) in Niederösterreich von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Alle sechs Insassen, vier Burschen und zwei Mädchen, wurden verletzt, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten mit.

Das Fahrzeug knickte auf seiner Spur der Verwüstung eine Laterne und einen großen Baum um, flog über eine Gartenmauer, die ebenfalls stark beschädigt wurde und landete in einem Vorgarten auf dem Dach. Die Hausbesitzerin sowie mehrere Nachbarn wurden von dem Knall geweckt und alarmierten die Rettung.

Vier Insassen konnten sich selbst aus dem stark deformierten Auto befreien. Zwei waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Drei leichter Verletzte wurden mit Rettungswägen abtransportiert. Drei Personen mit schwereren Verletzungen wurden mit zwei Notarztwägen und einem Hubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Am Unfallort habe es "wie auf einem Schlachtfeld" ausgesehen, so Gutleder zur APA. Man könne daher von Glück reden, dass keiner der Verunglückten in Lebensgefahr schwebe. Die Hausbesitzerin erlitt einen Schock und wird vom Kriseninterventionsteam betreut.