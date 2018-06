Faßmann bezüglich Deutschklassen optimistisch

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist trotz der Boykottdrohungen von Lehrern und Bedenken der Gewerkschaft weiterhin optimistisch, was die Einführung der Deutschförderklassen betrifft. Am Mittwoch trifft der Ressortchef Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger, diesem will er eine dicke Mappe an "Q&A" (Fragen und Antworten, Anm.) zu den Deutschklassen übergeben, kündigte Faßmann an.