Ministerrat beschließt Gesetzesentwurf für Familienbonus

Die Bundesregierung beschließt im Ministerrat am Mittwoch den Gesetzesentwurf für den "Familienbonus". Es handelt sich um die "größte steuerliche" Familienentlastung in der Geschichte, sparte Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nicht an Superlativen. Die Maßnahme sieht ab 2019 einen Steuerbonus von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr vor.