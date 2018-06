Kim formuliert Bedingung für Verzicht auf Atomwaffen

Facebook

Kim betonte, dass beide Staaten "kühne Entscheidungen" treffen müssen, um die irritierenden und feindlichen Militäraktionen gegeneinander zu beenden. Es brauche zudem "rechtliche" und "institutionelle" Maßnahmen, um das Ende der Feindschaft zu garantieren. Laut dem KCNA-Bericht nahm Kim die Einladung Trumps zu einem Besuch in Washington an und lud seinerseits den US-Präsidenten nach Nordkorea ein. Der Gipfel in Singapur am Dienstag sei ein "radikaler Wendepunkt" in den bilateralen Beziehungen gewesen, hieß es.