Unwetter - Bezirk Neunkirchen zum Katastrophengebiet erklärt

Das Unwetter im Bezirk Neunkirchen brachte Starkregen, Sturm und Hagel mit sich. Die Bezirkshauptmannschaft teilte am frühen Dienstagabend mit, dass aufgrund des Unwetters "eine Katastrophe vorliegt". Das Rote Kreuz stand mit 25 Rettungskräften im Einsatz. In Gloggnitz wurde der Bezirkseinsatzstab eingerichtet. Mehre Orte seien nur über Umwege erreichbar, teilte das Rote Kreuz weiter mit.

Die Lage dürfte sich im Laufe der Nacht weiter zuspitzen. Die personellen Ressourcen würden laufend verstärkt und Rettungswägen aufgrund vielfach schlechter Zufahrtswege auf Bereitschaft gestellt, um im Notfall schnell ausrücken zu können.

Zu den besonders stark betroffenen Gemeinden zählten auch Feistritz am Wechsel, Kirchberg am Wechsel, Gloggnitz sowie Puchberg am Schneeberg. Die Feuerwehr berichtete zuvor ebenfalls von Menschenrettungen aus bis zu hüfthoch überfluteten Häusern. Gerettet werden mussten dem Sprecher zufolge vor allem gehbehinderte Menschen. Gemeinden, die vom Unwetter besonders stark getroffen wurden, waren u.a. Otterthal, Raach am Hochgebirge und Warth. Die Feuerwehren brachten Hunderte Sandsäcke in die betroffenen Ortschaften.

Durch das Unwetter seien Dutzende Keller unter Wasser gesetzt, Straßen überflutet und Äcker abgeschwemmt worden. Kleine Bäche seien zu reißenden Flüssen geworden, sagte Resperger. In einer Mure sei ein Rettungswagen mit einem Notfallpatienten stecken geblieben. Die Helfer mussten das Fahrzeug befreien. Die Aufräumarbeiten in den vom Unwetter getroffenen Gemeinden werden laut dem Feuerwehrsprecher jedenfalls bis Mittwoch dauern.

Ein Gewitter sorgte auch im Bezirk Oberpullendorf für überflutete Keller und Straßen. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland waren die Feuerwehren in den Gemeinden Kobersdorf, Weppersdorf, Neckenmarkt und Deutschkreutz mit Auspumparbeiten sowie mit dem Freimachen von Verkehrswegen beschäftigt. Im Bezirk Güssing war St. Michael betroffen. Aus Deutschkreutz sei zudem Hagel gemeldet worden, zu möglichen Schäden gebe es jedoch keine Informationen, teilte eine Sprecherin mit. Zurzeit sei die Lage stabil, es werde aber noch mit weiteren Unwettern gerechnet.

Nach Starkregen im Kleinwalsertal in Vorarlberg verzeichnete die Feuerwehr am Dienstagnachmittag fünf Einsätze. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) liefen einige Keller voll, auch ein Bach trat über die Ufer. Wegen der Gefahr eines möglichen Hangrutsches wurde ein Erkundungsflug mit dem Helikopter durchgeführt. Ob der unter Augenschein genommene Hang tatsächlich abzurutschen drohte, stand vorerst nicht fest. Aus Sicherheitsgründen wurde aber eine Fahrbahn gesperrt, auf die Geröll niedergehen könnte.