Zehn Tote bei Schiffsunglück auf der Wolga

Bei einem Schiffsunglück auf der Wolga in Wolgograd sind am Montagabend mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. "Taucher haben neun Leichen geborgen - drei Männer und sechs Frauen", zitierten russische Agenturen einen Sprecher der Rettungsmannschaften in der Nacht auf Dienstag.