Kurz beendet Israel-Besuch und trifft Merkel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beendet am Dienstag seinen dreitägigen Israel-Besuch. Er wird am Vormittag vom israelischen Präsidenten Reuven Rivlin empfangen. Danach fliegt Kurz weiter nach Berlin. Dort trifft er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Gespräch mit Merkel werde es um den österreichischen EU-Ratsvorsitz und den EU-Finanzrahmen gehen, teilte das Bundeskanzleramt mit.

Am Mittwoch steht ein Besuch beim deutschen Innenminister Horst Seehofer auf dem Programm. Das Hauptthema dort wird voraussichtlich Migration sein. Ein mit dem umstrittenen US-Botschafter Richard Grenell geplantes Mittagessen wurde aus Termingründen abgesagt, wie die US-Botschaft in Berlin am Montag mitteilte.