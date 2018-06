Harry und Meghan im Herbst erstmals auf Auslandsreise

Facebook

Die Zeitpunkt der Reise wurde so festgelegt, dass diese mit den Invictus Games im Oktober in Sydney zusammenfällt. Harry hatte die Sport-Meisterschaft für verwundete Soldaten ins Leben gerufen. Der erste Wettbewerb fand 2014 in London statt. Im September 2017 waren Harry und seine damalige Freundin bei den Invictus Games im kanadischen Toronto erstmals öffentlich zusammen aufgetreten, britische Medien sprachen damals von einem "Meilenstein in der Beziehung".

Alle vier Länder, die Harry und Meghan auf ihrer Reise besuchen, sind Mitglieder des Commonwealth-Staatenbundes, für den Harry als Jugendbotschafter aktiv ist.

Mit der Reise tritt Harry in die Fußstapfen seiner Eltern: Auch Prinz Charles und Diana hatten Australien und Neuseeland auf ihrer ersten Reise als verheiratetes Paar besucht. Harrys älterer Bruder William und seine Frau Kate hatten 2014 bei einem Besuch mit Baby-Prinz George in Australien und Neuseeland große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.