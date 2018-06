Mordalarm in Wien - 69-Jährige tot, Partner bewusstlos

In einer Wohnung in Wien-Favoriten sind am Samstagabend die Leiche einer 69 Jahre alten Frau und ihr bewusstloser Lebensgefährte gefunden worden. Die Polizei geht von Mord und anschließendem Selbstmordversuch aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Frau an einem von ihrem 82-jährigen Partner verabreichten Medikamenten-Cocktail gestorben sein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.