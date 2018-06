Putin und Poroschenko besprachen Freilassung von Gefangenen

Zwischen den verfeindeten Nachbarländern Russland und Ukraine sind Entspannungssignale bemerkbar. In einem seltenen Telefongespräch haben die Präsidenten beider Länder, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, am Samstag über die Freilassung von Häftlingen gesprochen. Während der Kreml von einem "Gefangenenaustausch" sprach, war in Kiew von einer Freilassung "politischer Gefangener" die Rede.