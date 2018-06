G-7-Gipfel vor Eklat - Beratungen zum Abschlussdokument

Der G-7-Gipfel in Kanada steht wegen des offenen Streits der anderen Partner mit US-Präsident Donald Trump vor dem Scheitern. Obwohl die ganze Nacht an Texten gearbeitet worden sei, stehe immer noch nicht fest, ob es die übliche gemeinsame Abschlusserklärung geben werde, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Teilnehmerkreisen.