Lange verschollenes Coltrane-Album kommt Ende Juni heraus

Nach mehr als 50 Jahren wird ein lang verschollenes Album der Jazz-Legende John Coltrane veröffentlicht. Die noch nie öffentlich gespielte Platte "Both Directions at Once: The Lost Album" kommt Ende Juni auf den Markt, wie die Plattenfirma Impulse! am Freitag erklärte. Es sei, "als ob man eine neue Kammer in der Großen Pyramide finden würde", erklärte der Jazz-Saxophonist Sonny Rollins.