Sojus-Kapsel an Raumstation ISS angedockt

Zwei Tage nach dem Start im kasachischen Baikonur hat die Sojus-Kapsel am Freitag die Internationale Raumstation ISS erreicht, so die russische Raumfahrtagentur Roskosmos. Am Nachmittag sollen der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew und die NASA-Astronautin Serena Aunon-Chancellorin die Sojus-Kapsel verlassen und durch eine Luke in die ISS einschweben.