Koreanerin überlebte sechs Tage in australischer Schlucht

Nach sechs Tagen haben Rettungskräfte in Australien eine vermisste südkoreanische Touristin lebend aus einer tiefen Schlucht geborgen. Die 25-Jährige wurde nach Behördenangaben am Donnerstag im Bundesstaat Queensland gerettet. Ein Hubschrauber habe die nur leicht verletzte Frau, die ohne Essen und bei nächtlichen Temperaturen von weniger als zehn Grad ausgeharrt hatte, in ein Krankenhaus gebracht.