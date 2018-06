Passant und Polizist reanimierten Lkw-Fahrer nach Infarkt

Ein Passant und ein Polizist haben am Donnerstag einem Lkw-Fahrer in Graz vermutlich das Leben gerettet: Der 55-Jährige hatte hinter dem Steuer einen Herzinfarkt erlitten und fuhr gegen eine Mauer. Zeugen sowie ein Beamter reanimierten den Lenker, bis der Notarzt eintraf. Der Mann wurde in das LKH Graz gebracht und in künstlichen Tiefschlaf versetzt, teilte die Landespolizeidirektion mit.