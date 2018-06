Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall im Flachgau

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mattsee (Flachgau) sind am Donnerstagnachmittag sieben Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Insgesamt waren vier Autos in die Kollision verwickelt. Ein 75-Jähriger aus dem Flachgau war in der Ortschaft Feichten mit dem Wagen eines 48-jährigen Einheimischen zusammengestoßen. Zwei nachkommende Fahrzeuge prallten noch in die Unfallautos, so die Polizei.