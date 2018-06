Tote und dutzende Verletzte bei Luftangriffen im Nordwesten Syriens

Bei Luftangriffen auf ein von islamistischen Aufständischen kontrolliertes Dorf im Nordwesten Syriens sind mindestens elf Menschen getötet und rund 50 weitere verletzt worden. Wie die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstagabend weiter berichtete, bombardierten vermutlich russische Kampfflugzeuge das Dorf Sardana in der Provinz Idlib.