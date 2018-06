Russlands Präsident Wladimir Putin besucht China

Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Freitag zu Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking erwartet. Bei dem Besuch wollen beide Seiten auch über das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un reden. Auch das von den USA gekündigte Atomabkommen mit dem Iran dürfte ein Thema werden.

© APA (AFP)

Russland nähert sich spürbar China an, nachdem der Westen Sanktionen verhängte. Putin wird am Wochenende genau wie der iranische Präsident Hassan Rouhani auch beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit erwartet. Der Regionalgipfel findet in der ostchinesischen Stadt Qingdao statt.