Salvini plant Treffen mit Innenminister Kickl

Der italienische Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini will Eigenangaben zufolge "so bald als möglich" seinen österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl (FPÖ) treffen. Dies kündigte Salvini bei der ersten Ministerratsitzung der neuen Regierung unter Premier Giuseppe Conte am Donnerstagabend an. Nähere Details zum möglichen Treffen gab Salvini nicht bekannt.