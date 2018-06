Baumstamm traf an Ampel stehenden Pkw in Tirol

Ein umgeschnittener Baumstamm hat am Donnerstag in Finkenberg im Tiroler Zillertal einen an einer Ampel stehenden Pkw im Bereich der Kühlerhaube getroffen. Die zehn bis 15 Meter lange Lärche hatte zuvor noch einen Sicherungszaun durchschlagen und rutschte anschließend mit dem Wipfel voran auf die Landesstraße, teilte die Polizei mit. Der 65-jährige Lenker des Pkw blieb unverletzt.