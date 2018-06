Iraks Schiitenführer ruft nach Explosion zur Ruhe auf

Der irakische Kleriker und Wahlgewinner Moktada al-Sadr hat seine Anhänger zur Ruhe aufgerufen. Er reagierte damit am Donnerstag auf eine schwere Explosion in einem schiitischen Wohngebiet in Bagdad, bei der mindestens 18 Menschen getötet wurden.