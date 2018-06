Vier mutmaßliche IS-Mitglieder in Deutschland festgenommen

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat vier mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Die Haftbefehle des Ermittlungsrichters seien am Mittwoch in Dortmund und Bottrop (Nordrhein-Westfalen) sowie im Landkreis Amberg-Sulzbach (Bayern) von Beamten der Spezialeinsatzkommandos vollstreckt worden, teilte die oberste Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.